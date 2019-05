Derubano la Cooperativa Etruria per la quale lavorano: tre persone scoperte e denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Monteriggioni, hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria di Siena tre uomini responsabili di furto aggravato ai danni della Cooperativa Etruria di Monteriggioni, società per la quale lavoravano stabilmente.Le indagini erano partite a seguito di una segnalazione ai Carabinieri da parte della cooperativa, società che rifornisce tutti i supermercati Simply di Toscana e Umbria con sede a Badesse, relativa ad un ingente ammanco di prodotti alimentari, accertato mediante verifiche contabili e di magazzino.Le indagini dei militari dell’Arma si sono concentrate sui trasportatori e sul personale addetto alla preparazione dei pancali contenenti le derrate alimentari che quotidianamente partono dalla base operativa senese per raggiungere le centinaia di punti vendita sparsi nelle due regioni, è così che ieri sono stati individuati e denunciate tre persone, due italiane e una albanese.I tre avevano compiti diversi, ma lo stesso fine, ovvero far uscire derrate alimentari “molto costose” eludendo i controlli e danneggiando per centinaia di migliaia di euro la cooperativa.I tre che dovranno rispondere del reato di furto aggravato e continuato, sono stati licenziati immediatamente dalla società. Le indagini continueranno per accertare il coinvolgimento di altri soggetti in questa “lucrosa” e illegale attività.