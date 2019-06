Auto a fuoco a Monteriggioni, all'interno rinvenuto il corpo di una persona

Attorno all'1.40 di questa notte, un'autovettura si è incendiata in strada di Acquaviva in località Strove, nel territorio comunale di Monteriggioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena che, dopo le operazioni di spegnimento all'interno della vettura, una Operl Meriva, hanno rinvenuto i resti carbonizzati di un uomo di 53 anni, R.C. contabile di un'azienda.Il veicolo è finito in un campo probabilmente rimanendo in moto dopo l'uscita di strada e prendendo fuoco. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, effettuate dai Carabinieri giunti sul luogo dell'incidente, l'uomo era stato ad una cena con colleghi che hanno riferito come non stesse molto bene al momento della partenza. Non è stato inoltre rinvenuto nessun innesco all'interno dell'auto. Per questi motivi l'incidente sarebbe stato con tutta probabilità causato da un malore. Sono in corso ulteriori indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria.