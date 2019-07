Festa medievale di Monteriggioni: ingresso ridotto per i residenti nel comune

Biglietto al costo di 5 euro, esibendo un documento di identità. La 29esima edizione prende il via giovedì

La 29esima edizione della Festa medievale “Monteriggioni di torri si corona” sarà aperta ai residenti su tutto il territorio comunale al costo di 5 euro. Per accedere alla riduzione sarà sufficiente esibire un documento di identità. La manifestazione prenderà il via domani, giovedì 4 luglio con il Banchetto Medievale nella piazza centrale del Castello di Monteriggioni, che sarà, poi, animato dalla festa e dai suoi protagonisti da venerdì 5 a domenica 7 luglio e da venerdì 12 a domenica 14 luglio.Festa al via da domani, giovedì 4 luglio. Il Banchetto medievale farà da prologo alla Festa con un viaggio culinario nel passato del Castello di Monteriggioni attraverso antiche pietanze e rievocazioni storiche dedicate, quest’anno, al tema della donna al tempo di Dante. Dai giorni successivi, artisti di strada, giullari, spettacoli in piazza e itineranti e gruppi musicali accompagneranno il pubblico indietro nel tempo. Per conoscere il programma e i protagonisti della 29esima edizione di “Monteriggioni di torri si corona”, è possibile visitare il sito www.monteriggionimedievale.com Variazioni per camminamenti sulle mura, Museo e percorso espositivo su Etruschi. In occasione della Festa medievale, sono previste anche alcune variazioni per l'accesso ai camminamenti sulle mura di Monteriggioni e al museo “Monteriggioni in Arme”, che saranno aperti dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 16, mentre il percorso espositivo “Monteriggioni prima del castello. Una comunità etrusca in Valdelsa”, allestito ad Abbadia Isola, sarà aperto regolarmente tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13.30 e alle ore 14 alle ore 18. I tre punti sono visitabili con un unico biglietto al costo di 4 euro. Dalle ore 14, inoltre, sarà possibile usufruire di un’ulteriore riduzione per i biglietti effettuati ad Abbadia Isola, con tariffa di ingresso anche alle mura di Monteriggioni e al museo “Monteriggioni in Arme” ridotta al costo di 2,50 euro.