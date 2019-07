Festa Medievale di Monteriggioni, circa 200 persone al banchetto di apertura

Comincia “col botto” la 29esima edizione della Festa medievale “Monteriggioni di torri si corona”. Circa 200 persone hanno preso parte, ieri, giovedì 4 luglio, al banchetto medievale nella piazza centrale del Castello, che da venerdì 5 a domenica 7 luglio e da venerdì 12 a domenica 14 luglio si accenderà con la festa ormai diventata un classico del calendario estivo.“Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini – per questo primo atto della nostra Festa. Tanti commensali, ristoranti pieni, un clima di serenità hanno dato il via, nel migliore dei modi, all’evento. La presenza di tante autorità conferma l’interesse nei confronti di questo appuntamento. Nell’attesa di entrare nel vivo della festa iniziamo, fin da ora, ad apprezzare il grande lavoro delle associazioni del territorio per la buona riuscita della Festa”.