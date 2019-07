Monteriggioni: mercoledì 31 luglio torna a riunirsi il Consiglio comunale

La seduta è convocata alle ore 18.30 nel Palazzo comunale

Domani, mercoledì 31 luglio si riunisce il consiglio comunale di Monteriggioni. La seduta, convocata alle ore 18.30, si aprirà con alcune comunicazioni del sindaco, Andrea Frosini e con la discussione di una mozione presentata dal gruppo consiliare “Centrosinistra per Monteriggioni” sull’attivazione di convenzioni con le amministrazioni comunali limitrofe per facilitare la fruizione da parte dei cittadini dei servizi legati all’Anagrafe della Popolazione Residente.I lavori consiliari prevedono, poi, l’individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili ai fini istituzionali; l’approvazione delle linee programmatiche sulle azioni e i progetti da realizzare per il mandato amministrativo 2019-2024; l’approvazione della variazione generale di assestamento e del controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la presentazione, con presa d’atto, del DUP, Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022.