Monteriggioni: riaperta la Sp119 delle Badesse

Traffico regolare nei due sensi di marcia, in attesa di completare definitivamente i lavori entro metà settembre

La Sp119 delle Badesse è stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia da martedì 6 agosto, in attesa del completamento definitivo dell’intervento previsto entro la metà di settembre. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre è in programma, infatti, l’intervento della Provincia di Siena, ente competente sull’arteria, per la stesura di altri due strati di asfalto, il ripristino del tratto di guardrail, della segnaletica e del verde nell'area concessa per i lavori e la regimentazione delle acque.“Salutiamo con piacere - afferma Andrea Frosini, sindaco di Monteriggioni - la riapertura della Sp119 avvenuta nel rispetto del cronoprogramma indicato dalla Provincia di Siena nell’incontro avuto qualche settimana fa, pochi giorni dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale. Anche se in attesa del completamento dell’intervento, la viabilità in entrambi i sensi di marcia permette, infatti, di alleviare i disagi vissuti dai cittadini dopo la frana verificatasi nel 2015. Il completamento definitivo dell’intervento da parte della Provincia è previsto entro l’inizio dell’anno scolastico e il Comune di Monteriggioni vigilerà anche sul rispetto di queste tempistiche. Con la stessa attenzione, monitoreremo la riapertura della Sp5 Colligiana, ribadendo la priorità di questa amministrazione comunale per la sicurezza stradale e per i bisogni della comunità e del territorio”.“Sulla riapertura della Sp5 Colligiana - aggiunge Paola Buti, vicesindaco di Monteriggioni e assessore ai lavori pubblici - siamo in contatto costantemente con l’amministrazione provinciale e questo intervento sarà al centro di un incontro nel mese di settembre, per fare il punto sullo stato del progetto e definire i prossimi sviluppi. Come già detto nelle scorse settimane, dopo la consegna del progetto prevista entro lo scorso luglio, ci sarà la convocazione della conferenza dei servizi e, successivamente, la gara per affidare i lavori, con la consegna prevista per il mese di ottobre e con l’obiettivo di riaprire regolarmente la circolazione sulla Sp5 entro la fine dell’anno”.