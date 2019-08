Monteriggioni, Buti: ''Sp5, consegnato il progetto. Avanti con il percorso per la riapertura della strada''

Il vicesindaco conferma la fine del 2019 per la conclusione dei lavori



Prosegue l’iter per la riapertura della Sp5 Colligiana nel rispetto del cronoprogramma individuato dall’amministrazione provinciale e reso noto, nelle scorse settimane, dal Comune di Monteriggioni.



“Alla fine del mese di luglio – sottolinea il vicesindaco Paola Buti - è stato consegnato il progetto, come da programma. Ora rimaniamo in attesa della Conferenza dei Servizi da parte della Provincia per procedere così allo step successivo, ovvero alla gara per l’affidamento dei lavori con la conseguente consegna, stimata per il mese di ottobre”.



“Come abbiamo già avuto modo di affermare nelle scorse settimane – continua Buti - la riapertura della Sp5 Colligiana è una delle priorità dell’amministrazione comunale, sulle quali ci siamo messi a lavorare fin dall’inizio del nostro mandato. Con questo spirito ribadiamo l’impegno a far riaprire la strada entro la fine dell’anno. Continueremo quindi a vigilare con attenzione lo svolgimento della road map individuata per i lavori, così da riconsegnare ai cittadini e alle imprese interessate un’infrastruttura importante per la mobilità nel nostro territorio”.