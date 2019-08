Raffaella Senesi (Per Monteriggioni): ''Poca chiarezza sulle modifiche alle tariffe dei parcheggi''

Il consigliere di opposizione Raffaella Senesi commenta la delibera di giunta sulla sosta gratuita dalle ore 20 alle ore 8 dei parcheggi al Castello di Monteriggioni



“Una decisione che rende felici i commercianti del Castello, ma siamo davvero sicuri che la scelta sia equa e prudente per l’intera realtà comunale?”. Con queste parole la consigliera d’opposizione Raffaella Senesi per il gruppo consiliare “Per Monteriggioni” commenta la recente delibera della giunta comunale relativa ai parcheggi del centro storico. Due i parcheggi oggetto della delibera: il Cipressino, la cui tariffa per la prima ora è di € 2,50 e per 24 ore è di € 3,50 (compresa la prima ora), mentre per i residenti per la prima ora è di € 0,50 e per 24 ore è di € 1,00 (compresa la prima ora), e il Castello, adiacente la cinta muraria, la cui tariffa per la prima ora è di € 3,00 e per 24 ore è di € 5,00 (compresa la prima ora).



“Lascia perplessi la delibera adottata dall’attuale Giunta – continua Senesi - che estende la sosta gratuita di entrambi i parcheggi dalle ore 20 alle ore 8 per tutto l’anno e indistintamente. Gli incassi dei due suddetti parcheggi, gli unici a pagamento nell’intero territorio comunale, rappresentano un importante introito che il Comune utilizza per coprire i maggiori costi che l’afflusso turistico comporta (rifiuti, servizi ed altro), per finanziare scuole, contributi affitto, manutenzioni e molto altro, per garantire migliori servizi ai propri cittadini. Nell’ambito della trasparenza sempre rivendicata dall’ attuale amministrazione, i contribuenti hanno il diritto di sapere a quanto ammonta il costo di questa operazione e come si intende finanziarla. Dobbiamo aspettarci un aumento delle tasse? O, più semplicemente, verranno tolte risorse economiche destinate ad altre voci di bilancio? I cittadini hanno il diritto di conoscere tutti i dettagli di una simile decisione”.



“Non riusciamo a comprendere la necessità di questa scelta – continua Senesi – dal momento che erano già presenti delle agevolazioni in favore dei residenti del Castello stesso e dell’intero comune. Sarebbe, a nostro avviso, più opportuno attuare un sistema modulato nel costo e nei tempi, differenziandolo ad esempio in base alla stagione, ma sicuramente non con la gratuità per tutto l’anno, la quale priverà l’amministrazione e i cittadini di risorse rilevanti. Il parcheggio gratuito dalle ore 20 alle ore 8, è un beneficio per gli esercenti e per i ristoratori del Castello, e quindi ci chiediamo cosa farà l’amministrazione per le stesse categorie ubicate in altre zone del territorio, le quali non possono contare sulle circa 400 mila presenze turistiche che ogni anno richiama il Castello”.