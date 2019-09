Fabio Lattanzio (Per Monteriggioni): ''Sindaco e assessore nelle scuole ma non promuovono la campagna #plasticfree''

"Cari studenti, famiglie e personale scolastico tutto. Scusateli per il ritardo. Il sindaco e l'assessore si recano nelle scuole per augurare buon anno scolastico. Bravi. Ma diversamente da tanti comuni della provincia e della regione non portano la borraccia dell'acquedotto del Fiora, per promuovere la campagna #plasticfree." Così un intervento del consigliere comunale del gruppo "Per Monteriggioni", Fabio Lattanzio."Assurdo questo ritardo, l'attuale amministrazione ha ereditato le soluzioni più innovative e moderne in tutela dell'ambiente e soprattutto in materia dei rifiuti, unite ad una strategia educativa e preventiva sul fronte rifiuti.Vigileremo attentamente sui tempi e sulla fornitura delle borraccie, come sui programmi di educazione ambientale. Che siano uguali per tutti i bambini. In futuro sarebbe bello leggere comunicati della giunta sui risultati raggiunti. Nessun comunicato è stato diramato per ringraziare i cittadini sul grande risultato della raccolta differenziata, ma leggiamo un comunicato di "faremo... ".In passato abbiamo fatto comunicati quando partivano le campagne "plasticFree", tipo la fornitura di stoviglie biodegradabili alle associazioni e parrocchie. Questo è il risultato dei tempi che cambiano. Stili differenti."