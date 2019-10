Il Partito Democratico di Monteriggioni interviene sulla questione Montarioso

"A pochi mesi dalle elezioni e dall'insediamento della nuova Amministrazione, continua l'azione di disturbo da parte di chi quelle elezioni le ha perdute. L'ultimo caso riguarda il quartiere di Montarioso, dove ad alcuni cittadini è stata sottoposta una petizione, legata alle preoccupazioni di future modifiche alla viabilità ed al sistema dei parcheggi." Così interviene il Partito Democratico di Monteriggioni."La situazione assurda che si sta creando è che a soffiare sul fuoco sono gli stessi che, in qualità di sindaca/assessore ai lavori pubblici, hanno predisposto il progetto e impostato la gara per la nuova viabilità. Hanno tirato il sasso e poi nascondono la mano.La nuova Giunta sta seguendo con attenzione il progetto predisposto dall'Amministrazione uscente, con l'obiettivo di migliorare le condizioni della mobilità nell'area e con la priorità di dividere progressivamente il traffico residenziale da quello commerciale, soprattutto per i mezzi più pesanti.Il PD di Monteriggioni condivide questa impostazione e chiederà alla Giunta di incontrare prima possibile la popolazione del quartiere e gli operatori economici per confrontarsi sul futuro della viabilità di Montarioso, garantendo funzionalità e più sicurezza. Infine ci lascia perplessi la richiesta, contenuta nella petizione, di installare un sistema di controllo della velocità dei veicoli nella zona, in pratica un autovelox, che fra l'altro il Codice della Strada esclude possa essere instaurato in un'area come quella di Montarioso, mentre l'ipotesi di realizzare attraversamenti pedonali rialzati è sicuramente da valutare positivamente."