Monteriggioni: domenica celebrazioni dedicate alle Forze Armate

Appuntamento alle 9.30 a Castellina Scalo, prima di spostarsi nel Castello di Monteriggioni

Domenica 3 novembre Monteriggioni rende omaggio all’Unità nazionale e alla Festa delle Forze Armate del 4 novembre con le celebrazioni promosse dalla sezione di Monteriggioni dell’Associazione nazionale Bersaglieri “Loreno Bracciali” con il patrocinio dell’amministrazione comunale.L’appuntamento si aprirà alle ore 9.30 con l’alzabandiera e la posa della corona presso il Monumento del Bersagliere a Castellina Scalo accompagnate dalla Fanfara di Siena. Le celebrazioni si sposteranno, poi, nel Castello di Monteriggioni alle ore 10, alla presenza delle autorità e del gonfalone del Comune e in compagnia della Fanfara di Siena, prima della Santa Messa prevista alle ore 10.30. Subito dopo, alla presenza dei presidenti regionale e provinciale dell’Associazione nazionale Bersaglieri, è in programma la consegna agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Monteriggioni del premio dedicato al Risorgimento d'Italia, prima di lasciare spazio alla sfilata dei Bersaglieri per le vie del Castello, a passo di corsa, e al Concerto della Fanfara di Siena. Le celebrazioni si chiuderanno con il pranzo nella nuova sede di Uopini della sezione di Monteriggioni dell’Associazione nazionale Bersaglieri “Loreno Bracciali”.