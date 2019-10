Questa mattina, giovedì 31 ottobre, una ragazza 25enne è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto sulla SP51, che collega Castellina Scalo a Castellina in Chianti, nel territorio comunale di Monteriggioni. In località San Leonino, per cause da accertare, l'autovettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza al policlinico di Siena. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.