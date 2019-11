Giovedì 14 novembre Monteriggioni aderisce alla Giornata mondiale del diabete

Castello illuminato di blu e incontro di sensibilizzazione alle ore 18 ad Abbadia Isola con il Lions Club Chianti

Giovedì 14 novembre il Castello di Monteriggioni si illuminerà di blu per aderire alla Giornata mondiale del diabete promossa, come ogni anno dal 1991, dalla Federazione internazionale del diabete, IDF, e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L’iniziativa sul territorio conta sulla collaborazione con il Lions Club Chianti, che ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Monteriggioni, l’incontro di informazione e sensibilizzazione “M'illumino di blu. Il diabete...conoscerlo per evitarlo”, in programma alle ore 18 nel Complesso monumentale di Abbadia Isola con la partecipazione di Francesco Dotta, direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena. La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate.