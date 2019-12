Senesi e Lattanzio (Per Monteriggioni): ''Castellina Scalo senza luminarie, l'amministrazione ne spieghi i motivi''

"Castellina Scalo, a pochi giorni dalle festività natalizie, é ancora priva delle tradizionali luminarie, peraltro promesse dall'attuale amministrazione in campagna elettorale". Con queste parole il gruppo consiliare Per Monteriggioni, composto dai consiglieri Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, si esprime in merito alle mancate luminarie natalizie nella frazione di Castellina Scalo. "Castellina Scalo, a pochi giorni dalle festività natalizie, é ancora priva delle tradizionali luminarie, peraltro promesse dall'attuale amministrazione in campagna elettorale". Con queste parole il gruppo consiliare Per Monteriggioni, composto dai consiglieri Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, si esprime in merito alle mancate luminarie natalizie nella frazione di Castellina Scalo.

"Le uniche luci presenti - continuano i consiglieri Senesi e Lattanzio - sono quelle installate in proprio dai negozianti, che vogliamo ringraziare perché si sono adoperati per dare un minimo di allegria e vivacità alle strade della frazione. Di questa mancanza ne risentono sia i cittadini che i commercianti. Negli scorsi anni le luminarie erano state installate dal Comitato dei Rioni con il supporto e il contributo economico da parte dell'amministrazione comunale"."Ci chiediamo, quindi - concludono i consiglieri del gruppo Per Monteriggioni - come mai questo progetto positivo di collaborazione con i rioni si sia fermato quest'anno, lasciando Castellina Scalo senza le luci natalizie. La '#buonastrada' tanto millantata dagli attuali amministratori dovrebbe portare anche verso la valorizzazione e l'abbellimento delle nostre frazioni. Altrimenti le promesse elettorali rischiano di rimanere chiacchiere".