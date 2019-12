Monteriggioni: atmosfera natalizia a Castellina Scalo e nuovi eventi

Luminarie accese dal Comune insieme agli addobbi curati da esercizi commerciali e Rioni

L'atmosfera natalizia continua a invadere il territorio di Monteriggioni con l'accensione delle luminarie a Castellina Scalo e nuovi appuntamenti inseriti nel cartellone “Monteriggioni sotto l'albero”.Le luminarie a Castellina Scalo sono state installate, per la prima volta, dal Comune di Monteriggioni con risorse proprie, mentre gli esercizi commerciali hanno curato, come negli ultimi anni, gli addobbi natalizi nei propri spazi. “Un'altra promessa mantenuta nel breve periodo trascorso dal nostro insediamento - afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini - e l'anno prossimo faremo ancora meglio. Ringrazio gli esercizi commerciali che hanno curato i propri spazi, come hanno sempre fatto negli ultimi anni, e un grazie sentito va anche ai Rioni, che hanno contribuito agli addobbi natalizi della frazione dando, così, un'immagine coordinata che rende ancora più piacevole l'atmosfera delle feste a Castellina Scalo”.Nei prossimi giorni riprendono anche gli appuntamenti fra tradizione e storia del cartellone “Monteriggioni sotto l’albero”. Martedì 24 dicembre torna la tradizionale Fiaccolata di Natale lungo la Via Francigena, con partenza alle ore 21 dal Castello di Monteriggioni e arrivo ad Abbadia Isola, organizzata dalla Sezione CAI di Siena, mentre sabato 28 dicembre, alle ore 18.30, sarà la volta del Concerto di Natale “Swinging Xmas” nel Castello di Monteriggioni, in Piazza Roma, con un repertorio natalizio in chiave jazz.Il cartellone “”Monteriggioni sotto l'albero conta sul patrocinio del Comune di Monteriggioni e sulla collaborazione con Monteriggioni A.D.1213, l’associazione Amici del Castello di Monteriggioni, l’associazione culturale L’Agresto e il CAI Sezione di Siena. Per informazioni sugli eventi del cartellone, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.