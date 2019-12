Monteriggioni: aggiornamento maltempo

Vento e temporale hanno provocato, nelle scorse ore, la caduta di alcuni alberi sul territorio comunale di Monteriggioni e disagi nella fornitura di corrente elettrica a Santa Colomba, Montebuono, Acquaviva e nel Castello di Monteriggioni.Gli alberi caduti sono già stati rimossi in tutte le zone da cui sono pervenute le segnalazioni, riportando la viabilità alla normalità e in sicurezza.Per il ripristino della corrente elettrica nelle zone interessate, l'amministrazione comunale ha verificato la presa in carico da parte di Enel di tutte le segnalazioni ricevute. Per ulteriori aggiornamenti, si segnala anche il numero verde di Enel: 800 900 860.L'amministrazione comunale ringrazia gli operai del Comune e la polizia municipale per il pronto intervento e la Protezione Civile della Provincia di Siena per essersi attivata rapidamente sulle strade provinciali del territorio, garantendo il ripristino della viabilità.