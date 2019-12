Monteriggioni sotto l’albero: chiusura con Capodanno Medievale e musica gospel

Martedì 31 dicembre ad Abbadia Isola banchetto e animazione in stile medievale

Mercoledì 1° gennaio musica gospel nel Castello di Monteriggioni

Il primo Capodanno Medievale ad Abbadia Isola e il tradizionale concerto di musica gospel nel Castello di Monteriggioni. Sono questi i due appuntamenti in programma martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio con cui Monteriggioni saluterà il 2019 e accoglierà il 2020.Martedì 31 dicembre il Capodanno Medievale, organizzato per la prima volta dall’Associazione L’Agresto, animerà il Complesso monumentale di Abbadia Isola a partire dalle ore 19.30, con un banchetto a base di piatti medievali accompagnato da giocolieri, giullari, maghi e trampolieri. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.medievalitaly.it . Per partecipare alla serata, è possibile anche noleggiare i costumi medievali, contattando gli organizzatori all’indirizzo mail info@agrestomonteriggioni.it. Ad accogliere il nuovo anno mercoledì 1° gennaio, saranno, invece, le note gospel del gruppo JP & the Soul Voices, che si esibirà alle ore 15.30 nel Castello di Monteriggioni.Le due iniziative chiudono il cartellone “Monteriggioni sotto l'albero” promosso con il patrocinio del Comune di Monteriggioni e la collaborazione di Monteriggioni A.D.1213, associazione Amici del Castello di Monteriggioni, associazione culturale L’Agresto e il CAI, Sezione di Siena. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.