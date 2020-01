I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti oggi, sabato 4 gennaio, per un soccorso ad una donna dispersa nei boschi in località Fungaia nel territorio del comune di Monteriggioni.La donna, che si trovava insieme al marito, è stata individuata dalla squadra intervenuta grazie alle coordinate ricevute dalla sala operativa, per poi essere recuperata e affidata ai sanitari del 118.