''Vesto Solidale'', la nuova iniziativa dei volontari della Misericordia di Castellina Scalo è ai blocchi di partenza

Dopo il successo enorme della prima raccolta di abiti e accessori per l'abbigliamento, si avvicina la data della prima distribuzione che avverrà sabato 18 gennaio presso i locali della Misericordia di Castellina Scalo.Ma cos'è “Vesto Solidale”? L'iniziativa nasce da un'idea di alcuni volontari della Misericordia di Castellina Scalo dopo aver appreso che nello stesso paese alcune persone si trovano costrette a rovistare nei cassonetti dedicati alla raccolta di abiti usati per procurarsi di che vestirsi."L'idea è semplice – ci spiegano Marilena Masia, Margherita Franchi e Claudio Colli promotori dell'iniziativa – Si tratta di effettuare una raccolta di abiti e accessori per l'abbigliamento una volta al mese e poi distribuire gratuitamente tutto a chi desidera usufruire di questo servizio, ideato e realizzato per dare un aiuto concreto a famiglie numerose, a chi si trova in assenza di lavoro, agli anziani con una pensione spesso insufficiente, a chi semplicemente si trova a dover rinunciare ad un capo nuovo o ad un capriccio perché costretto a dare priorità ad altre cose.Così, le scarpette da ginnastica che non vanno più a tuo figlio potranno correre ancora ai piedi di un altro bambino, il caldo giaccone che ormai ha annoiato tuo marito potrà riparare dal freddo un altro babbo che deve recarsi a lavoro per provvedere alla propria famiglia, la tua felpa tanto carina, ma che non ti calza più a pennello, potrà vestire una ragazza per andare a scuola."Vesto Solidale, in definitiva, vorrà essere il tramite fra la generosità e l'altruismo delle persone e chi potrà trarne beneficio.Gli abiti e gli accessori per l'abbigliamento raccolti da Vesto Solidale, che chiaramente dovranno essere in buono stato e quindi nelle condizioni di poter essere ancora utilizzati, saranno sempre attentamente visionati e selezionati dai volontari che hanno aderito all'iniziativa, prima di essere distribuiti presso il ”negozio” che mensilmente sarà allestito nei locali della Misericordia di Castellina Scalo.La merce già selezionata e preparata per la prossima distribuzione, è per tutti i gusti, età e esigenza: abbigliamento e accessori per neonati, deliziosi abitini per l'infanzia, abbigliamento di tendenza e gran moda per ragazzi e adolescenti, cappotti, giubbotti e molto altro per uomo e donna e poi scarpe, borse, cappelli, foulard, guanti...L'appuntamento è dunque per il prossimo 18 gennaio nei locali della Misericordia di Castellina Scalo , dove i volontari di Vesto Solidale al motto “felici di essere aiutati e aiutare” , vi attendono numerosi, speranzosi che a fine serata il loro cassetto che non conterà denaro, sia colmo di tanti sorrisi, di espressioni soddisfatte, di gratitudine, amicizia e sincere strette di mano.