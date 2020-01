I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti nella serata di ieri, lunedì 13 gennaio, in via Resistenza, in località Badesse nel comune di Monteriggioni, per un incendio che ha coinvolto una termocoperta.Madre e figlio, che si trovavano in quel momento all'interno dell'abitazione, sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accercamenti del caso.