Comune di Monteriggioni: uffici chiusi venerdÃ¬ per interruzione energia elettrica

L’interruzione prevista da Enel interesserà la zona del Palazzo comunale e altre aree del territorio

Venerdì 17 gennaio gli uffici comunali di Monteriggioni saranno chiusi a causa dell’interruzione nella fornitura di energia elettrica comunicata da Enel e prevista dalle ore 8.30 alle ore 15.45 in alcune zone del territorio per consentire lavori sugli impianti. L’interruzione interesserà località Colonna, dove si trova il Municipio, Strada Torri Cimate, Strada di Monteriggioni, Via Cassia nord, Strada Campassini e Strada Provinciale Colligiana. Saranno garantiti il servizio di reperibilità dello stato civile per i decessi, contattando il numero 335-7867908 dalle ore 9 alle ore 13, e il servizio di Polizia municipale, reperibile al numero 335-6778583.Le zone interessate dall’interruzione della fornitura di energia elettrica sono, nello specifico dei numeri civici: Località Colonna, numero 4, da 150 a 152, da 1 a 5, da 9 a 15, da 19 a 31; Strada Torri Cimate, da 2 a 4, da 8 a 10; Strada di Monteriggioni; Via Cassia nord; Strada Campassini e Strada Provinciale Colligiana 7a. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.e-distribuzione.it ; inviare un SMS al numero 320.2041500 con il codice POD(IT001E) presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App Guasti e-distribuzione. Per segnalare guasti, inoltre, è possibile contattare il numero verde di Enel 803.500.