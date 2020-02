Lattanzio (Per Monteriggioni): ''Sull’immobile in Via Ferrini tante bugie e poche idee''

“I cittadini hanno smentito la versione del sindaco e del vicesindaco di Monteriggioni in merito al sopralluogo nell’immobile della curia in totale abbandono in via Ferrini. Un altro inciampo per le istituzioni di Monteriggioni che vogliono apparire ma non riescono ad ascoltare i cittadini”. Con queste parole il consigliere del gruppo Per Monteriggioni, Fabio Lattanzio, commenta l’incontro dei giorni scorsi dell’amministrazione comunale di Monteriggioni con gli abitanti del condominio di via Ferrini alla Tognazza, dove si trova un immobile abbandonato a sè stesso.“Nei giorni scorsi – spiega Lattanzio - è stato divulgato un comunicato in cui il sindaco e il vicesindaco sostenevano orgogliosamente di aver fatto un sopralluogo all’immobile in questione, rivendicando l’attenzione e l’interesse sulla zona. In realtà pochi giorni dopo è arrivata la smentita da parte dei cittadini della zona attraverso l’amministratore del condominio, il quale sosteneva di aver sollecitato il sindaco e l’amministrazione comunale fin dal suo insediamento senza ricevere mai risposta.Al contrario del sindaco Frosini – continua Lattanzio – noi abbiamo seguito direttamente la questione e pensiamo sia doveroso fare alcune precisazioni. Innanzitutto ci preme ricordare al sindaco attualmente in carica, che spesso prende le distanze dalla precedente amministrazione di cui faceva parte, che in passato sono stati rimossi dall’immobile diverse tonnellate di rifiuti in accordo con la proprietà, e che proprio quest’ultima aveva fatto i primi interventi di contenimento del degrado. Dopo le elezioni i cittadini speravano che questo lavoro continuasse ma non hanno mai ricevuto risposte dalla nuova amministrazione comunale. Così a dicembre si sono rivolti a noi consiglieri d’opposizione. A quel punto abbiamo contattato la proprietà e l’impresa edile che ha un magazzino all’interno dell’immobile per riprendere la pulizia del piazzale. Era l’unica cosa che potevamo farePurtroppo – continua Lattanzio - le condizioni climatiche non ci hanno aiutato. Dopo alcuni giorni di maltempo la condizione dell’immobile è peggiorata e nessuno si è più adoperato per ripulire in sicurezza l’immobile. Allora, in accordo con l’amministratore, abbiamo continuato a segnalare il problema alla polizia municipale, all’Arpat e al sindaco, oltre ad organizzare un incontro con la stampa nella massima trasparenza, in modo che la notizia giungesse anche in municipio. La cosa paradossale è che il sindaco, il vicesindaco e i rappresentanti della Curia sono giunti sul luogo dell’appuntamento fingendosi ignari di tutto. Un atteggiamento ingiustificabile, che sottolinea la totale mancanza di idee di sviluppo e riqualificazione per il quartiere, dal momento che proprio l’aspetto urbanistico ha tardato la ristrutturazione dell’immobile. Allo stesso modo, non è chiaro se l’amministrazione porterà a compimento il progetto della costruzione del centro civico di San Martino, dal momento che il sindaco tende a cambiare posizione e idea a seconda dell’opportunità del momento”.