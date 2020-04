Monteriggioni: pubblicato nuovo bando per i buoni spesa

Domande aperte fino a lunedì 27 aprile. Continua anche la raccolta fondi aperta dal Comune

Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di ulteriori buoni spesa previsti dal Governo per aiutare famiglie in difficoltà nell’emergenza sanitaria Coronavirus. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 di lunedì 27 aprile rispettando i requisiti e le modalità previsti dal bando pubblicato sul sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it E’ ancora aperta, inoltre, la raccolta fondi “#Monteriggionisolidale - Insieme siamo più forti: sostieni l’emergenza COVID-19 attraverso una donazione” promossa dall’amministrazione comunale. La donazione è detraibile ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n.18/2020 e può essere effettuata utilizzando le seguenti coordinate bancarie presenti anche sul sito Internet del Comune www.comune.monteriggioni.si.it Requisiti e modalità per presentare la richiesta dei buoni spesa. I buoni spesa possono essere richiesti da cittadini residenti nel Comune di Monteriggioni che si trovano in difficoltà economica per insufficienza o perdita della principale fonte di reddito a seguito delle misure restrittive legate all'emergenza Coronavirus. Il bando è disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it , e contiene i requisiti economici previsti per presentare la domanda e accedere al sussidio. I buoni spesa alimentari avranno un valore unitario di 20 euro e possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune di Monteriggioni. L’elenco è disponibile sul sito www.comune.monteriggioni.si.it Come presentare la richiesta. I buoni spesa devono essere richiesti compilando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune, da inviare, poi, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo bonus@comune.monteriggioni.si.it oppure tramite Posta Elettronica Certificata, PEC, all’indirizzo comune.monteriggioni@postacert.toscana.it. La casella PEC riceve mail in arrivo soltanto da indirizzi di posta elettronica certificata. I cittadini impossibilitati a inoltrare la richiesta con queste modalità, possono contattare il Comune di Monteriggioni ai numeri 0577-306627, 306602 e 306659 per prendere appuntamento e consegnare la domanda compilata in modalità cartacea oppure ricevere assistenza nella compilazione. I moduli in formato cartaceo sono disponibili fino a lunedì 27 aprile anche presso la Misericordia di Castellina Scalo, dalle ore 9 alle ore 12 escluso sabato 25 e domenica 26 aprile (per informazioni 0577-304155); presso l’Associazione Culturale San Martino, presso gli impianti sportivi, dalle ore 9 alle ore 10 escluso sabato 25 e domenica 26 aprile, e presso l’Associazione sportiva Badesse Calcio fino a domenica 26 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18 (per informazioni 0577-309386).Raccolta fondi. La raccolta fondi può essere effettuata sul conto corrente intestato a Comune di Monteriggioni, Iban IT87F0103071881000000660609, indicando la causale Donazione Emergenza Covid19. “Ringrazio - afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini - tutti coloro che hanno già donato e anche chi nei prossimi giorni vorrà contribuire all’iniziativa attivata dal Comune per supportare le persone che si trovano in difficoltà. La solidarietà è da sempre un valore forte sul nostro territorio, come ha confermato anche la collaborazione delle associazioni locali fin dall’inizio di questa emergenza e solo insieme potremo riuscire a superare questo momento critico”.