Comune di Monteriggioni: aperte le domande per il contributo affitti

Stanziate risorse regionali per famiglie in difficoltà nell’emergenza Coronavirus

Sono aperte fino a lunedì 11 maggio le domande per accedere ai contributi stanziati dalla Regione Toscana a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. La domanda può essere compilata esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla sezione Servizi - Servizi On Line del sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it Sullo stesso sito istituzionale è possibile consultare il bando e conoscere i requisiti richiesti per accedere al contributo, tra i quali figurano la riduzione, per il nucleo familiare, del reddito da lavoro dipendente o autonomo, pari almeno al 30 per cento rispetto alle corrispondenti mensilità del 2019.Informazioni e assistenza. Per compilare la domanda in via telematica è necessario essere iscritti ai servizi online del Comune di Monteriggioni, seguendo le procedure indicate sul sito istituzionale. I cittadini con difficoltà ad accedere ai servizi on line del Comune, possono recarsi, previo appuntamento telefonico, al punto di assistenza istituito presso il Centro Lettura e la Bottega della Salute a Castellina Scalo, in Via Berrettini. Per maggiori informazioni e per prendere appuntamento con il punto di assistenza, è possibile telefonare ai numeri 0577-306627 oppure 0577-306602, operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, o al numero 0577-306698, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.