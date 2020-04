Monteriggioni: martedÃ¬ 28 aprile si riunisce il Consiglio comunale

Seduta alle 14 in videoconferenza. Fra i punti all’ordine del giorno alcune misure per emergenza Covid-19

Martedì 28 aprile, alle ore 14, torna a riunirsi il consiglio comunale di Monteriggioni. La seduta si svolgerà in videoconferenza e vede, tra i principali punti all’ordine del giorno: alcune misure per la gestione delle conseguenze sociali derivanti dall’emergenza in atto, fra cui la sospensione delle scadenze del canone Cosap per occupazione del suolo pubblico e la Tari; l’approvazione di una variazione di bilancio; la proposta di alcune modifiche ai regolamenti sui servizi educativi; l’introduzione di un regolamento per la toponomastica e l’approvazione di una convenzione per il completamento dell’intervento di trasformazione dell’area TU8 di Uopini.L'ordine del giorno integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it