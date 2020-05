Monteriggioni: il Comune ringrazia il Superstore Montarioso per la donazione di circa 1.200 mascherine

Il sindaco, Andrea Frosini: “Un gesto solidale e generoso che conferma la sensibilità presente sul territorio ”



Il Comune di Monteriggioni ringrazia il Superstore Montarioso per aver donato all’amministrazione circa mille mascherine di tipo chirurgico monouso e circa duecento mascherine di tipo FFP2/KN95.



“La donazione dei dispositivi di sicurezza - afferma il sindaco, Andrea Frosini - conferma, ancora una volta, la sensibilità e la solidarietà presente sul nostro territorio, valori ancora più forti in questo momento straordinario e difficile per tutti. A nome personale e di tutta l’amministrazione comunale, ringrazio sentitamente Huang Jiahui, titolare del negozio Superstore Montarioso, per questo gesto generoso e Francesco Burrini per l’attività di supporto”.