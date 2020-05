Monteriggioni: aperte le domande per il Pacchetto scuola

Pubblicato il bando per i contributi a sostegno di formazione e diritto allo studio

Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato il bando sul Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020-2021, che mette a disposizione risorse stanziate dalla Regione Toscana per il sostegno alla formazione e il diritto allo studio. Le domande sono aperte fino al 18 giugno 2020 e devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la sezione Servizi on line del sito internet del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it Sullo stesso sito istituzionale è disponibile il bando con i requisiti previsti e le modalità di presentazione della domanda. I contributi possono essere utilizzati per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e accesso ai servizi scolastici da parte di studenti residenti a Monteriggioni, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e iscritti a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore a 15.748,78 euro.Informazioni. I cittadini interessati a presentare la domanda che non dispongono degli strumenti necessari a presentarla on line possono rivolgersi al Centro Lettura e Bottega della Salute di Castellina Scalo, in via Berrettini, dove è allestita una postazione per l'accesso alla rete Internet con modalità assistita. Per usufruire di questa modalità, è necessario richiedere un appuntamento al numero 0577-306698 operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0577-306627 oppure l’indirizzo mail s.pianigiani@comune.monteriggioni.si.it.