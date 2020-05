Comune di Monteriggioni, fino all’8 giugno è possibile presentare le domande per l’occupazione di suolo pubblico

Continua l’impegno del Comune di Monteriggioni al fianco delle imprese per far fronte all’emergenza Covid-19. Fino a lunedì 8 giugno è possibile presentare al Comune la domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, per nuovi o maggiori spazi. Sul sito del Comune, nella pagina “Servizi Pagare le Tasse Pagamento Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP)” trovate tutte le info necessarie per presentare la domanda. Il modulo da scaricare e riempire è "Domanda COSAP TEMPORANEA - art. 181 - DL 34/2020 -Sostegno alle imprese di pubblico esercizio"“L’impegno del Comune per cittadini e imprese – sottolinea l’assessore al Bilancio Luca Rusci – va avanti. Come giunta avevamo già adottato questa misura, che poi abbiamo recepito anche dal decreto rilancio del Governo. Abbiamo, però, esteso le misure di sostegno per l’emergenza Covid-19 annullando il pagamento della COSAP a partire dal 1 marzo, rispetto alla data del 1 maggio indicata dal decreto. Abbiamo anche ampliato la platea di soggetti interessati a queste misure oltre alle attività che svolgono somministrazioni, come stabilito dal decreto, estendendolo a tutti i soggetti che possono avere interesse, per la loro attività, ad aumentare i propri spazi di lavoro, assicurando il rispetto del distanziamento”.