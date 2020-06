Monteriggioni: al via disinfestazioni e interventi contro la zanzara tigre

Ordinanza del sindaco valida da oggi, venerdì 5 giugno fino al 30 novembre, con invito ai cittadini per collaborare nelle aree private

Con l’arrivo dell’estate il Comune di Monteriggioni rinnova l’impegno contro la proliferazione della zanzara tigre e rinnova l’appello ai cittadini alla collaborazione nelle aree private. A partire dai prossimi giorni, sono previsti interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale e il sindaco, Andrea Frosini, ha già emesso un’ordinanza, valida da oggi, venerdì 5 giugno fino al 30 novembre 2020, che indica i comportamenti da seguire per evitare la riproduzione della zanzara tigre nelle aree pubbliche e negli spazi privati.L’ordinanza, in particolare, ricorda ai cittadini di evitare qualsiasi tipo di ristagno di acqua che possa favorire la formazione delle larve, in particolare all’interno dei tombini di piazzali, orti e giardini, e di tenere le aree verdi, i giardini, gli orti e tutti gli spazi esterni di pertinenza privata sgombri da folta vegetazione, erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Vengono anche disposte misure di decoro e pulizia da acqua ristagnante per proprietari, amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione e altri usi; coloro che posseggono o sono conduttori di appezzamenti di terreno adibiti ad orti domestici; i responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali; i gestori di depositi di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita ed altro; i responsabili dei cantieri e i titolari e conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche. Le disinfestazioni nelle aree pubbliche sono in programma, su tutto il territorio comunale, venerdì 19 giugno, venerdì 24 luglio, venerdì 21 agosto e venerdì 25 settembre.Informazioni. Per ulteriori informazioni e per approfondire il contenuto dell’ordinanza, è possibile consultare l’atto nell’Albo Pretorio del Comune, attraverso il sito www.comune.monteriggioni.si.it