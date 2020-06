Monteriggioni: il Comune a sostegno dei centri estivi per bambini

Messi a disposizione i plessi scolastici di Castellina Scalo e San Martino



Il Comune di Monteriggioni si conferma vicino alle famiglie e ai cittadini più piccoli in vista dell’estate. La giunta, infatti, ha incaricato l'ufficio competente di individuare le modalità di organizzazione dei centri estivi e quest'anno, nel rispetto delle normative vigenti, l'Istituto comprensivo di Monteriggioni metterà a disposizione i plessi scolastici di San Martino e Castellina Scalo. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 3 agli 11 anni e si svolgerà nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 21 agosto. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati il bando per l'individuazione del soggetto organizzatore dei centri estivi comunali e il bando per stipulare convenzioni con le associazioni del territorio e altri operatori economici di settore che vorranno organizzare i centri estivi in maniera autonoma. Per la prima volta, infatti, l'amministrazione comunale ha esteso il supporto economico per le attività estive anche alle famiglie che sceglieranno di iscrivere i propri figli ad altre iniziative organizzate sul territorio di Monteriggioni.



“Per la prima volta - afferma l’assessore alle Politiche sociali ed educative, Diana Nisi - il Comune di Monteriggioni ha scelto di organizzare i centri estivi nei due plessi scolastici di Castellina Scalo e San Martino per rafforzare l’offerta promossa, grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo che ha messo a disposizione i locali. Queste iniziative permettono alle famiglie di conciliare il lavoro con la gestione dei figli e quest’anno, segnato dal Covid-19 e dai conseguenti cambiamenti sociali, sono ancora più importanti. Per la prima volta, inoltre, l’amministrazione comunale ha ampliato la platea di coloro che potranno beneficiare di contributi economici, includendo anche le famiglie che iscriveranno i propri figli a iniziative estive promosse su tutto il territorio. Un’iniziativa con cui abbiamo cercato di rafforzare la presenza del Comune a supporto del tessuto sociale ed economico locale”.