Comune di Monteriggioni: pubblicato il terzo bando per i buoni spesa

Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato un terzo bando per l’assegnazione di buoni spesa previsti dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà nell’emergenza Covid-19. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 di giovedì 18 giugno, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dal bando pubblicato sul sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it Requisiti e modalità per presentare la richiesta. I buoni spesa possono essere richiesti da cittadini residenti nel Comune di Monteriggioni che si trovano in difficoltà economica a seguito delle misure restrittive adottate nel corso dell'emergenza Covid-19. Il valore unitario di ogni buono spesa è di 20 euro e possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’avviso pubblicato nei mesi scorsi sul sito del Comune di Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it Come presentare la richiesta. I buoni spesa devono essere richiesti utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it , che deve essere inviato via posta elettronica ordinaria all’indirizzo bonus@comune.monteriggioni.si.it oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.monteriggioni@postacert.toscana.it. Si precisa che la casella PEC riceve mail solo da indirizzi di posta certificata. La domanda può essere presentata anche a mano presso il Centro di Lettura di Castellina Scalo, in via Berrettini 78, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, previo appuntamento telefonico al numero 0577-306698. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche il Comune di Monteriggioni, Area Affari Generali Socio-Educativa, scrivendo agli indirizzi e-mail maroni@comune.monteriggioni.si.it s.pianigiani@comune.monteriggioni.si.it oppure chiamando i numeri 0577-306602 e 0577-306627.