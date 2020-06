Comune di Monteriggioni: ordinanza per la cura del verde nelle aree private

L’atto richiama la collaborazione dei cittadini, mentre continua il taglio dell’erba nelle aree pubbliche



Il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, ha disposto un’ordinanza relativa alla cura del verde e del decoro nelle aree private. L’atto richiama la collaborazione dei cittadini su spazi di cui sono proprietari o affittuari e affianca gli interventi di taglio dell’erba che l’amministrazione comunale sta portando avanti negli spazi pubblici su tutto il territorio.



L’ordinanza è rivolta a proprietari e affittuari di terreni ubicati nei centri urbani e nelle immediate vicinanze e a proprietari e affittuari di fondi agricoli confinanti con strade pubbliche di qualunque tipologia. L’atto, in particolare, dispone la pulizia, il taglio e l’eliminazione di sterpaglie, erbacce e materiale infiammabile per evitare la presenza di insetti, parassiti e rettili e il rischio di incendi con l’approssimarsi della stagione estiva. L’ordinanza è disponibile sul sito del Comune di Monteriggioni, nell’Albo Pretorio.