Senesi (Per Monteriggioni): ''Vuoto amministrativo e politico sul tema del rilancio del turismo''

"Monteriggioni non è presente nell’appello al Governo per il sostegno dei piccoli e medi comuni"



“Assenza istituzionale e assenza politica da parte del gruppo dirigente del Comune di Monteriggioni, che ancora una volta dimostra di non avere la minima idea di come muoversi per affrontare le pesanti conseguenze economiche di questa pandemia sul territorio”. Il consigliere del gruppo Per Monteriggioni, Raffaella Senesi, commenta la mancanza di adesione da parte dell’amministrazione comunale all’appello che molti piccoli e medi comuni toscani hanno rivolto ai capigruppo di Camera e Senato per sostenerli in questo momento di emergenza. L’appello è stato sottoscritto e appoggiato anche da alcuni consiglieri regionali del Pd.



“Qualche giorno fa – spiega Senesi – alcuni piccoli e medi comuni toscani, trainati da San Gimignano, hanno rivolto un appello al Governo per sottolineare il grave calo di turisti in seguito al periodo di emergenza per coronavirus. Per questi piccoli centri, come il comune di Monteriggioni, il turismo è una fetta molto importante dell’economia del territorio e i sostegni economici sono fondamentali per riuscire a superare una stagione che parte già con segno negativo. Sono stati molti i piccoli e medi comuni toscani che hanno aderito a questo appello, ma l’amministrazione comunale di Monteriggioni non lo ha considerato importante e si è astenuto da questo progetto.



Lo stesso Pd – aggiunge Senesi – ha dimostrato, attraverso alcuni consiglieri regionali, una forte sensibilità al settore del turismo, appoggiando l’appello lanciato nei giorni precedenti e chiedendo alla giunta regionale di sollecitare il Governo per incrementare il fondo per il turismo del Decreto Rilancio, prevedendo risorse specifiche a sostegno delle richieste di quei comuni caratterizzati da un alto potenziale turistico. In questo contesto, nel comune di Monteriggioni si è registrato non solo un vuoto amministrativo, ma anche politico. La vicesindaco Paola Buti, infatti, è anche segretario dell’Unione comunale del Pd di Monteriggioni, ma non ha ritenuto opportuno sottoscrivere l’appello lanciato proprio dal suo partito per aiutare piccoli e medi comuni, come può essere Monteriggioni, a sostenere il rilancio del turismo locale. Ancora una volta, quindi, ci sembra che non ci sia alcun movimento concreto su quella ‘giusta strada’ di cui il sindaco e i suoi sostenitori si sono fatti ambasciatori durante la campagna elettorale. Oltre al vuoto amministrativo, in questo caso, c’è un pesante vuoto politico che non tiene conto delle grandi difficoltà che stanno incontrando in queste settimane le strutture turistiche e ricettive del nostro territorio”.