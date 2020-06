Monteriggioni A.D.1213 guarda oltre il Covid-19 per promuovere il territorio

Chiusura in utile per il bilancio 2019 dopo interventi di riorganizzazione interna e razionalizzazione dei costi

La società Monteriggioni A.D.1213 chiude il bilancio 2019 in positivo e guarda oltre il Covid-19 con nuove iniziative per promuovere il territorio. A presentare la situazione attuale e le prospettive future è Andrea Ferrini, amministratore unico della società dal 15 luglio 2019, partecipata al 100 per cento dal Comune di Monteriggioni.Il bilancio 2019. “Sono soddisfatto del lavoro svolto - spiega Andrea Ferrini - che ha invertito la rotta rispetto al passato, assicurando una prospettiva per un futuro che quando mi sono insediato appariva alquanto incerto. Si deve considerare, infatti, che la società usciva dal 2018 con una perdita pari a circa 170 mila euro e all’inizio del mio incarico come amministratore unico, a luglio 2019, gli amministratori uscenti mi hanno consegnato un bilancio infrannuale da cui emergeva una perdita pari a circa 116 mila euro. Il lavoro è stato, quindi, particolarmente complesso e ha comportato non solo una necessaria riorganizzazione interna e una razionalizzazione dei costi, ma anche il recupero di diversi crediti esigibili, mai richiesti in passato, verso il Comune per lavori svolti durante la precedente gestione. Grazie a queste azioni è stato possibile chiudere il bilancio 2019 in utile e guardare al futuro con fiducia.”Le prospettive future. “I primi mesi del 2020 - aggiunge Ferrini - sono stati segnati inevitabilmente dall’emergenza Covid-19 e stiamo cercando di ripartire nel migliore dei modi, nel rispetto delle misure di sicurezza anti contagio. Le presenze di turisti che arrivano al Castello di Monteriggioni dopo il lockdown sono in costante crescita e fanno ben sperare per i prossimi mesi, anche se preoccupa la flessione in negativo dei turisti stranieri. Dal 1° luglio torneranno a disposizione dei visitatori, tutti i giorni, i camminamenti e il Museo ‘Monteriggioni in Arme’, già riaperti da alcune settimane, anche se solo nel weekend. L’amministrazione comunale, inoltre, definirà a breve il programma di eventi estivi che sarà, poi, nostra cura organizzare al meglio nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. I mesi di attività persi a causa dell’emergenza sanitaria incideranno negativamente sull'andamento complessivo del 2020, ma metteremo in campo ogni possibile risorsa per continuare a promuovere Monteriggioni e il suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico”.Il lavoro della società Monteriggioni A.D.1213 viene salutato positivamente anche dal sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini. “Ringrazio l’amministratore unico Andrea Ferrini per il buon lavoro svolto, che ha consentito di chiudere in positivo il bilancio 2019 nonostante le criticità esistenti quando ha preso la guida della società. Il risultato raggiunto conferma la scelta fatta nei suoi confronti quasi un anno fa e sono certo che sarà in grado di affrontare anche le conseguenze derivanti dall’emergenza Covid-19, assicurando al meglio i servizi e le attività di promozione del territorio che sono nella mission della società Monteriggioni A.D.1213”.