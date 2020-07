Monteriggioni: misure straordinarie per Cosap e Tari

Previste esenzioni Cosap e riduzioni Tari per utenze non domestiche, con nuove scadenze di pagamento

Il Consiglio comunale di Monteriggioni, riunito nei giorni scorsi in videoconferenza, ha dato il via libera alle misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria Covid-19 per il pagamento di Cosap e Tari. L’atto integra altre iniziative già adottate dall’amministrazione comunale a sostegno di famiglie, imprese ed esercizi commerciali colpiti dal periodo straordinario. La delibera è stata approvata con il voto favorevole del gruppo consiliare “Centro Sinistra per Monteriggioni - Andrea Frosini Sindaco” e l’astensione dei gruppi consiliari “Per Monteriggioni - Raffaella Senesi Sindaco” e “Per Giardini Sindaco”.Cosap. L’atto prevede l’esenzione dal pagamento della Cosap, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020 per tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico, sia temporanee che permanenti, a eccezione di alcuni casi. Tra questi rientrano le occupazioni temporanee per la manomissione del suolo pubblico, scavi e rinterri e altre occupazioni temporanee previste dal regolamento comunale; le occupazioni permanenti con passi carrabili, quelle realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi manufatto realizzato da aziende di erogazione di servizi pubblici e quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. La nuova scadenza per il pagamento delle occupazioni permanenti di suolo pubblico escluse dall’esenzione è fissata per il 30 settembre 2020.Per quanto riguarda la Tari, la delibera approvata in consiglio comunale prevede una riduzione del 50 per cento della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per tutte le utenze non domestiche che hanno dovuto rispettare l’obbligo di chiusura delle attività nel periodo dell’emergenza Covid-19, a esclusione di alcune particolari categorie. L’agevolazione sarà interamente applicata d’ufficio con l’emissione dell’acconto Tari e sarà conguagliata con il saldo sulla base del Piano Economico Finanziario dell’anno 2020, da approvare entro il 31 dicembre. L’atto stabilisce, inoltre, nuove scadenze per il pagamento dell’acconto e del saldo Tari: le rate per il primo sono fissate per il 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre, mentre il saldo avrà come scadenze il 30 novembre, il 31 dicembre e il 31 gennaio 2021.