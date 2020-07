Pd Monteriggioni: ''Lavoriamo per allargare la rete della metanizzazione, basta polemiche''

L'Unione comunale del Pd di Monteriggioni risponde alle accuse mosse dall'opposizione

La metanizzazione di alcune zone del comune di Monteriggioni è al centro del dibattito politico cittadino. L'attuale Amministrazione comunale ha avviato i contatti con Centria per programmare gli interventi da effettuare nel territorio, ma questo ha suscitato le critiche del consigliere di opposizione Raffaella Senesi alla quale risponde l'Unione comunale del Pd di Monteriggioni."Se il nostro vicesindaco ha dormito, lei consigliera Senesi non si è mai svegliata – scrivono rispondendo agli attacchi della rappresentante del gruppo Per Monteriggioni -. Chi come lei ha amministrato Monteriggioni per 5 anni non intervenendo per allargare la rete del gas metano alle zone sprovviste, oggi si accorge dell'importanza di questo intervento e accusa di ritardi l'Amministrazione Frosini che invece si è attivata facendo un censimento e una raccolta di informazioni dettagliate su tutto il territorio per chiedere a Centria il completamento della metanizzazione nel comune.L'Unione comunale del Pd difende l'operato degli attuali amministratori che, nonostante le difficoltà del momento per le restrizioni del Covid 19, stanno continuando a promuovere interventi per rispondere alle esigenze dei residenti e migliorare la qualità dei servizi offerti.Stiamo lavorando per i cittadini di Monteriggioni e non accettiamo lezioni da chi durante il suo mandato nulla ha fatto. Infatti, se la richiesta a Centria è stata fatta ora, significa che prima la sindaca Senesi non aveva operato per il bene della comunità. Ai cittadini non interessano le polemiche sterili ma i fatti e questa amministrazione comunale sta lavorando per soddisfare le richieste di chi gli ha dato fiducia e di tutta la comunità di Monteriggioni. I rancori e le rivalse le lasciano agli altri”.