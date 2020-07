Monteriggioni: cinema e musica sotto le stelle

Giovedì 16 luglio la proiezione de Il grande salto a Castellina Scalo. Venerdì 17 luglio musica jazz in Castello

Cinema e musica sotto le stelle. Sono questi i prossimi appuntamenti in programma con il cartellone estivo di Monteriggioni, che continua giovedì 16 luglio a Castellina Scalo, in Piazza Bersaglieri, con la proiezione de Il grande salto, di e con Giorgio Tirabassi. Venerdì 17 luglio, poi, arriverà nel Castello la musica jazz di Straight Life trio, con Stefano Cocco Cantini, sax tenore e soprano; Ares Tavolazzi, contrabbasso, e Andrea Beninati, batteria. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con inizio alle ore 21.30, e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.Il cartellone estivo andrà avanti fino a settembre ed è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante, “Cinema sotto il Castello”, è ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale e toccherà il Castello e le frazioni di Monteriggioni. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.