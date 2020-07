Monteriggioni: martedì 28 luglio si riunisce il Consiglio comunale in presenza

La seduta è convocata alle ore 18.15 nel Complesso monumentale di Abbadia Isola



Il Consiglio comunale di Monteriggioni torna a riunirsi in presenza, dopo le sedute svolte in videoconferenza a seguito dell'emergenza Coronavirus ancora in atto. La seduta è convocata per domani, martedì 28 luglio, alle ore 18.15, nel Complesso monumentale di Abbadia Isola e vedrà tra i principali punti all'ordine del giorno il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019, la variazione generale di assestamento e il controllo della salvaguardia degli equilibri relativi al bilancio di previsione 2020-2022; la convenzione per la gestione condivisa con il Comune di Castelnuovo Berardenga dei servizi di trasporto e mensa scolastica per i plessi scolastici di Quercegrossa per il periodo 2020-2024. L’ordine del giorno comprende anche la rimozione a titolo oneroso di tutti i vincoli convenzionali nell’area PEEP in località Castellina Scalo (Lotto “Q”) e l’approvazione della convenzione per il completamento degli interventi di trasformazione urbanistica dell’area TU7 Uopini Via di Quercebella.