Il Comune di Monteriggioni è in contatto con le autorità competenti per monitorare l'area della Montagnola Senese, a seguito di segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale, e per perseguire eventuali atti illeciti con impatto paesaggistico-ambientale.Il Comune invita i cittadini a continuare a segnalare ogni eventuale criticità che dovessero riscontrare sul territorio, utilizzando i canali istituzionali.