A Monteriggioni un weekend fra musica, cinema e animazione

Gli appuntamenti previsti nel cartellone estivo da venerdì 21 a domenica 23 agosto

Musica, animazione e un nuovo appuntamento con il cinema sotto le stelle. Sono questi alcuni degli ingredienti del cartellone estivo che fino a settembre animerà Monteriggioni. Il weekend si apre venerdì 21 agosto alle ore 21.30 in piazza Roma a Monteriggioni castello con l’evento tra danze e racconti, intitolato ‘Sulle vie della Musca tra Oriente e Occidente’. Sabato 22 agosto alle ore 21.30, sempre nel castello di Monteriggioni, è in programma una nuova serata dedicata alle stelle organizzata insieme agli Amici del Castello. Durante l’evento, a ingresso libero, Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice, condurrà i presenti in un viaggio astrale alla scoperta di Marte. Il fine settimana di eventi si concluderà domenica 23 agosto con il grande cinema. Alle ore 21.30, presso i giardini pubblici di Belverde, si terrà la rassegna cinematografica itinerante con la proiezione del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri .Informazioni. Gli appuntamenti sotto le stelle nel Castello e nelle frazioni andranno avanti fino a settembre e sono promossi da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante “Cinema sotto il Castello” si lega alla kermesse cinegastronomica “Sagra del Cinema” ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale. Per informazioni e prenotazioni, consigliate per gli appuntamenti nel Castello di Monteriggioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.