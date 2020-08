Numeri da record per gli eventi al Castello di Monteriggioni

+45 per cento di ingressi rispetto al 2019, il 18 agosto si è toccato il +200 per cento

Numeri da record per l’estate 2020 al Castello di Monteriggioni. Gli ingressi ai percorsi turistici hanno registrato, nei primi dieci giorni di agosto, un +45 per cento rispetto allo scorso anno. Un’impennata che ha portato, il 18 agosto, al record assoluto con +200 per cento di visitatori. Sono risultati che fanno il paio con il successo di pubblico registrato da tutte le iniziative del cartellone estive promosse nel Castello e nelle frazioni del Comune.“Siamo molto soddisfatti – afferma Giulio Ghellini, presidente dell'associazione dei commercianti Amici del Castello – per il successo delle iniziative. Dalla riapertura a giugno, all’avvio del programma fino a oggi è stato un crescendo di partecipazione. È stata per tutti una piacevole, e per molti versi inaspettata, sorpresa. È una chiara dimostrazione di come le difficoltà possano aguzzare l’ingegno e che l’unione di intenti tra amministrazione comunale e operatori economici possa rappresentare la chiave di volta per affrontare con successo il difficile presente e l’ancor più incerto futuro, con nuove idee, collaborazione e spirito di mutua solidarietà. Uniti si vince anche il Covid”.“Il trend positivo delle presenze al Castello – afferma Andrea Ferrini, amministratore unico Società Monteriggioni A.D.1213 Srl – lo avevamo già registrato nei primi due mesi dell’anno, durante i quali avevamo registrato presenze importanti. L’emergenza legata al Covid ha fermato tutto, ma siamo ripartiti crescendo in maniera progressiva. I primi venti giorni di agosto ci hanno regalato un Castello con tante persone le quali, nel rispetto delle normative, hanno visitato i nostri percorsi e vissuto gli eventi che abbiamo organizzato con cadenza quasi giornaliera. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti e ringrazio tutti i miei collaboratori per gli ottimi risultati raggiunti”.Secondo l’assessore alla cultura di Monteriggioni, Marco Valenti, i risultati sono il frutto di un duro lavoro che ha portato all’organizzazione di quasi quaranta eventi tra cinema, concerti, teatro, talk show e spettacoli dedicati esplicitamente alle famiglie. La qualità degli artisti e lo spessore delle performance stanno ripagando gli sforzi profusi, così come le collaborazioni e le sinergie create con Toscana Fondazione Spettacoli, Gli Amici del Castello. Un rapporto che proseguirà anche in futuro per organizzare i cartelloni autunnali e per le festività natalizie, già in via di definizione. Un ringraziamento è stato rivolto dall’assessore anche al contributo di Chianti Banca.Anche il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, sottolinea che la collaborazione tra le diverse anime della comunità è stata determinante per riuscire a ottenere questi risultati. Risultati per nulla scontati viste le difficoltà di questa fase storica. Il grande impegno e la programmazione messe in atto nei mesi sono state ripagate e danno fiducia anche in vista delle prossime iniziative previste dall’amministrazione.