Monteriggioni: le serate sotto le stelle continuano in musica

Giovedì 3 settembre appuntamento con jazz e nu soul. Sabato 5 settembre spazio alla musica irlandese

La musica invade il Castello di Monteriggioni con un doppio appuntamento sotto le stelle. Giovedì 3 settembre sarà protagonista il Serena Berneschi Quartet - composto da voce, piano, basso e batteria - che animerà Piazza Roma con la “Serata di Nu Soul”, unendo musica jazz e nu soul in un evento organizzato insieme agli Amici del Castello. Sabato 5 settembre sarà la volta di “An Irish Night”, con un repertorio di musiche irlandesi tradizionali e originali interpretato dai Willos’, formazione italo-irlandese guidata dalla violinista Stephanie Martin, in arrivo da Belfast, e dalla cantante Angelica McGlynn, da Kildare, insieme a Massimo Giuntini e Betty Vezzani, già membri dei Modena City Ramblers.I due appuntamenti inizieranno alle ore 21.30, con ingresso gratuito, e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Sabato 5 settembre, inoltre, torna il Mercatale della Valdelsa, mercato di prodotti agro-alimentari locali, con appuntamento a La Tognazza dalle ore 9 alle ore 13.Informazioni. Gli appuntamenti del cartellone estivo andranno avanti fino a domenica 13 settembre e sono promossi da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.