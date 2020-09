Ultimo weekend di eventi a Monteriggioni con la musica rock e il concerto di Lorenzo Baglioni

Venerdì 11 settembre salirà sul palco la band ‘James Baccano Power Trio’

Domenica 13 settembre il concerto di Lorenzo Baglioni, cantante, autore, comico e matematico

Ultimo weekend per la rassegna che ha animato per tutta l’estate il Castello di Monteriggioni e le frazioni con musica, spettacoli e incontri. Venerdì 11 settembre salirà sul palco allestito in Piazza Roma la band ‘James Baccano Power Trio’, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella storia del Rock, dai Beatles ai Foo Fighters passando per i Rolling Stones e i Led Zeppelin. Domenica 13 settembre a chiudere in bellezza la rassegna sarà il concerto di Lorenzo Baglioni, cantante, autore, comico e matematico toscano. Da alcuni anni Baglioni è una celebrità su YouTube per le sue canzoni didattiche, quasi tutte dedicate ad argomenti scientifici, e nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani Proposte, con la canzone ‘Congiuntivo’. Entrambi gli eventi si svolgeranno alle ore 21.30 in Piazza Roma, nel rispetto delle misure anti Covid-19.Informazioni. Gli appuntamenti del cartellone estivo sono promossi da Comune e Monteriggioni A.D.1213. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.