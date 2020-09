Monteriggioni: scuola al via nel rispetto delle misure anti Covid-19

L’Amministrazione comunale ha ottenuto il mantenimento del tempo pieno e del servizio mensa

In vista della riapertura delle scuole, l’amministrazione comunale di Monteriggioni ha svolto numerosi incontri con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo, con i rappresentanti dei docenti e dei genitori e con i diversi genitori che lo hanno richiesto. Nonostante la complessità della situazione e del quadro normativo vigente, tutte le attività scolastiche riprenderanno in presenza e saranno garantiti il tempo pieno e il servizio mensa. Agli alunni, ai docenti e al personale scolastico vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale.Ingresso a scuola e orari delle lezioni. Bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado entreranno la mattina alle ore 8.30. Nelle scuole dell’infanzia, l’attività didattica è prevista fino alle ore 13.30. Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, che ha sostenuto con risorse proprie il prolungamento dell’orario di un’ora rispetto a quello a carico dell’Istituto comprensivo, i bambini potranno rimanere a scuola fino alle ore 14.30 con la vigilanza di personale messo a disposizione dal Comune, che garantirà il rispetto delle norme anti Covid-19. Nelle scuole primarie, le lezioni del modulo termineranno alle ore 13.30, nei giorni brevi, e alle ore 15.30, nei giorni in cui è previsto il rientro. Le attività didattiche del tempo pieno termineranno ogni giorno alle ore 15.30. La scuola secondaria di primo grado effettuerà l’orario avuto finora, senza alcun cambiamento. Per quanto riguarda l'asilo nido, infine, tutte le attività sono riprese regolarmente dallo scorso 1° settembre.Trasporto scolastico e mensa. Il servizio di scuolabus sarà garantito dal Comune come negli anni passati, nel rispetto delle norme di sicurezza. Chi usufruirà del trasporto pubblico avrà l’obbligo di indossare la mascherina a bordo, come previsto dalle vigenti linee guida anti Covid-19. La mensa scolastica sarà garantita a tutti i plessi scolastici nel rispetto delle norme anticontagio.