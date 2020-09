Monteriggioni: lunedÃ¬ Consiglio comunale in videoconferenza

La seduta è convocata per le ore 18

Lunedì 14 settembre, alle ore 18, torna a riunirsi il consiglio comunale di Monteriggioni in videoconferenza. La seduta vedrà fra i punti all’ordine del giorno il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune e lo stato di attuazione; integrazioni al programma di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2020 e alcune modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, Cosap.