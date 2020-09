Monteriggioni: nuove serate sotto le stelle con Alvalenti e musica

Cartellone estivo prorogato con tre appuntamenti giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 settembre

Gli eventi estivi continuano ad animare il Castello di Monteriggioni con tre nuovi appuntamenti che prolungheranno il cartellone fino a sabato 19 settembre. Dopo la numerosa partecipazione registrata a tutti gli eventi in programma, che dovevano chiudersi ieri, domenica 13 settembre, con lo spettacolo di Lorenzo Baglioni, Piazza Roma tornerà ad animarsi giovedì 17 settembre con una nuova serata di Nu Soul in compagnia del Serena Berneschi Quartet (voce, piano, basso, batteria).Venerdì 18 settembre sarà ancora protagonista Alvalenti, con una replica del suo spettacolo “Il poeta e la lavagna” andato in scena pochi giorni fa nella piazza centrale del Castello di Monteriggioni, pronto a coinvolgere il pubblico fra poesia e improvvisazione grafico-teatrale. Il gran finale è fissato per sabato 19 settembre con “An Irish Night - Notte d'Irlanda”, concerto sulle note della musica irlandese fra danze, ballate e canzoni di rivolta del Nord Irlanda in compagnia di Massimo Giuntini & Willos’. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.30 e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid 19.Informazioni. Il cartellone estivo di Monteriggioni è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Lo Stanzone delle Apparizioni, gli Amici del Castello e il supporto di Chianti Banca. Per partecipare alle serate è consigliata la prenotazione contattando l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.