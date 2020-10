Monteriggioni: distribuzione gratuita dei sacchi per rifiuto organico

Iniziativa in programma a San Martino, Castellina Scalo e Badesse dal 6 al 22 ottobre

Da martedì 6 ottobre a giovedì 22 ottobre, i cittadini e gli utenti di Monteriggioni iscritti regolarmente a ruolo TARI potranno ritirare gratuitamente i sacchi per la raccolta del rifiuto organico a San Martino, Castellina Scalo e Badesse, seguendo il calendario pubblicato anche sul sito del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it A San Martino la distribuzione si svolgerà presso l’Associazione culturale e sportiva, in via delle Nazioni Unite, 5, nei giorni di martedì 6 ottobre e martedì 20 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17.30. A Castellina Scalo sarà possibile ritirare i sacchi per il rifiuto organico presso il Centro lettura ospitato nel Palazzo dell’Accoglienza, in via Berrettini, 82, mercoledì 7 ottobre e mercoledì 21 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13. A Badesse, infine, la distribuzione è in programma presso gli impianti sportivi, in via P. Togliatti, giovedì 8 ottobre e giovedì 22 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17.30.Il sistema di raccolta dei rifiuti a Monteriggioni conta sulla presenza di cassonetti dove è possibile conferirli in base alle diverse tipologie: carta, rifiuti organici, plastica e multimateriale e indifferenziato. A Castellina Scalo e La Tognazza, inoltre, sono presenti punti di raccolta per l'olio esausto e cassonetti per i piccoli elettrodomestici (RAEE). I rifiuti ingombranti possono essere conferiti ai centri di raccolta di Pian del Casone e Badesse oppure attraverso il servizio di ritiro gratuito a domicilio di Sei Toscana, che è possibile prenotare contattando il numero verde 800-127484 oppure dal sito di Sei Toscana. Sullo stesso sito sono disponibili anche gli orari di apertura dei due centri di raccolta. Il Comune ricorda ai cittadini che è obbligatorio rispettare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e non depositarli a terra, segnalando eventuali criticità all’Ufficio Ambiente (0577-306620) oppure al numero verde di Sei Toscana (800-127484).