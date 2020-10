Monteriggioni: approvato il regolamento per disciplinare accesso sulla cinta muraria

Il punto è stato discusso, insieme ai regolamenti su Tari e nuova Imu, nel corso del Consiglio comunale

La gestione dei camminamenti sulla cinta muraria del castello di Monteriggioni e i regolamenti relativi alla nuova Imu, Imposta municipale propria, e all’applicazione della Tari con adeguamento alle nuove normative. Sono stati questi i punti principali al centro del consiglio comunale di Monteriggioni che si è svolto nei giorni scorsi nel Complesso monumentale di Abbadia Isola, in presenza e nel rispetto delle misure anti Covid-19.La gestione dei camminamenti sulla cinta muraria del dastello di Monteriggioni è stata illustrata dall’assessore alla cultura Marco Valenti. Il regolamento, approvato all’unanimità, andrà a disciplinare l’accesso e la fruizione da parte dei visitatori dei due camminamenti e di tutto il patrimonio storico e culturale di Monteriggioni.“Il sistema dei camminamenti - ha detto l’assessore Marco Valenti - è stato realizzato dal Comune di Monteriggioni nel 2003 e nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale dell’epoca di favorire la fruizione della cinta muraria in un’ottica di valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale e architettonico. Il sistema di camminamenti fa parte da tempo del circuito museale della Fondazione Musei Senesi ma fino a oggi è mancato un regolamento che ne disciplini in maniera esaustiva l’organizzazione e il funzionamento. Questo atto era, quindi, indispensabile per continuare a fare parte del Sistema della Fondazione Musei Senesi e non correre il rischio di essere esclusi dalla rete e dalle nelle progettazioni culturali e turistiche collegate allo stesso sistema museale senese. Con questo obiettivo, l’attuale amministrazione comunale ha voluto, così, elaborare questo regolamento, che va a colmare una lacuna importante per valorizzare appieno il patrimonio monumentale, archeologico e paesaggistico di Monteriggioni”.Il regolamento dell’imposta municipale propria, Imu, è stato illustrato dall’assessore al bilancio, Luca Rusci, che ha definito l’atto come una fonte più organica rispetto al testo precedente, con il recepimento della nuova legge di bilancio in relazione alla nuova Imu, e ha ricordato che l’approvazione delle aliquote è avvenuta lo scorso aprile in consiglio comunale. L’atto è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi consiliari “Centro Sinistra per Monteriggioni - Andrea Frosini Sindaco” e “Per Giardini Sindaco” e l’astensione del gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco”. Il regolamento per l’applicazione della Tari, inoltre, ha dato il via libera ad alcune modifiche che tengono conto delle indicazioni contenute nel Decreto Rilancio ed è stato approvato con il voto favorevole del gruppo consiliare “Centro Sinistra per Monteriggioni - Andrea Frosini Sindaco” e l’astensione dei gruppi “Per Giardini Sindaco” e “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco”. Nel corso della seduta, inoltre, sono stati nominati i membri del Consiglio di zona di Quercegrossa-La Ripa condiviso con il Comune di Castelnuovo Berardenga.