La Polizia di Siena arresta 28enne albanese espulso dal territorio nazionale per furti

Denunciati altri tre suoi connazionali con i quali è stato fermato dagli agenti della Questura

Era stato espulso a gennaio del 2019, con provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, un 28enne albanese che ieri è stato fermato dalla Polizia di Stato senese, nel corso di un’operazione mirata alla repressione del fenomeno dei furti in abitazione.L'uomo, incarcerato perché dedito alla commissione di furti sul territorio nazionale, era stato allontanato dall’Italia con misura alternativa alla pena detentiva e divieto di farvi rientro per dieci anni.Questo è quanto emerso dagli accertamenti svolti dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siena, che l’hanno fermato a Monteriggioni, in località Badesse, in compagnia di altri quattro connazionali. Il 28enne, cambiata identità da Q.H. a T.H., con tanto di nuovo passaporto, apparentemente regolare, era di nuovo tornato in Italia e circolava proprio nel territorio senese.Il 28enne, rientrato nel nostro Paese nonostante il divieto è stato così arrestato e condotto al carcere di Santo Spirito a Siena: per lui sarà, infatti, ripristinata la pena iniziale a cui fu condannato per i furti già commessi.Dal successivo controllo delle impronte digitali, con foto segnalamento della Polizia Scientifica, è risultato che anche altri due degli albanesi in sua compagnia avevano fornito generalità diverse. Per questo sono stati denunciati.Il quarto, noto per i precedenti di polizia per furto, è stato invece denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina, occultato senza giustificato motivo all’interno dell’autovettura su cui viaggiavano, da lui presa a noleggio.Quello di ieri è il secondo intervento nel giro di pochi giorni da parte della Polizia di Stato verso bande di criminali verosimilmente dedite ai furti nella provincia senese.