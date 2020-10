Monteriggioni: giovedì 29 ottobre Consiglio comunale in videoconferenza

Seduta convocata alle 18.15. Fra i punti in discussione, variazioni di bilancio e misure legate al Covid-19

Domani, giovedì 29 ottobre, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Monteriggioni. La seduta è convocata alle ore 18.15 in videoconferenza, nel rispetto delle norme anti Covid. L’ordine del giorno vede fra i suoi punti principali le modalità di calcolo delle tariffe per i servizi di mensa e trasporto scolastico nell'anno scolastico 2020-2021, dopo le modifiche introdotte a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2020 e una variante a un Piano Attuativo per la riunificazione di due comparti.